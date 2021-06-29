"ليلى" مفقودة.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ليلى فوزي النجار (من مواليد عام 1963، لبنانية)، التي غادرت فجر اليوم 29-6-2021، منزلها الكائن في محلة درعون / حريصا، الى جهة مجهولة ولم تعد، علماً انها تعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جونيه في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 910119-09، للادلاء بما لديهم من معلومات".