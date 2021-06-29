إخماد حريق في مستودع للمازوت في عبرا

اشتعلت النيران في مستودع للمازوت مؤلف من 12 خزاناً في مبنى الشريف في عبرا، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".





وحضرت سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق. وأدى الحريق إلى وقوع أضرار في المستودع، وتسجيل حالتي اختناق بين صفوف الأهالي، عمل الدفاع المدني، ومسعفو الكشاف العربي على علاج المصابين ميدانيا.وحضرت سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق.