مجهول ينتحل صفة نائب "حزب الله" على "تويتر".. ما القصة؟

غرد النائب حسين الحاج حسن عبر "تويتر" قائلاً: "‏انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لشخص مجهول ينتحل فيها إسمي وحسابي الشخصي. إن هذا الحساب (حسين الحاج حسن - dr_hajhasan@) مزيف لا علاقة له بي ولست مسؤولا عن أي محتوى قد ينشر عليه. اتمنى من جميع المحبين والمتابعين عدم التعامل مع هذا الحساب على أنه حسابي الشخصي".