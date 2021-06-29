توتر كبير في حورتعلا بسبب البنزين.. اشتباكات عنيفة والجيش يتدخل

تشهد منطقة حورتعلا اشتباكات عنيفة بين عائلتي "اسماعيل" و "مظلوم"، وقد استخدمت فيها القذائف الصاروخية التي تُسمع أصداؤها في القرى المجاورة.ووفقاً لمندوبة، فإنّ "قوة كبيرة من الجيش دخلت إلى المنطقة لفض الاشكال، والعمل جارٍ على ضبط الاوضاع منعاً لتفاقمها، في حين سجلت إصابة فتاة من آل المصري وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات".وبحسب معلومات، فإنّ الجيش حاول توقيف مطلقي النار خلال الاشكال الذي حصل عند محطة للمحروقات وذلك على خلفية الأولوية في تعبئة السيارات.