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لبنان
صيد ثمين للمخابرات.. توقيف عدد من مهربي البنزين داخل مكب للنفايات
Lebanon 24
29-06-2021
|
15:01
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 29 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند نقطة المصنع الحدودية داخل أحد مكبات النفايات السوريين (ع.ش) و(ب.ج) وهما يستقلّان شاحنة مخصصة لنقل النفايات تابعة لبلدية مجدل عنجر، وقد ضبطت داخل الشاحنة مبلغاً من المال و 1080 ليتراً من مادة البنزين معبأة في 120 غالوناً وكانت مُعدة للتهريب من قبل كلٍ من اللبناني (ج.ك) والسوري (ه.ع) اللذين تمّ توقيفهما أيضاً، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".
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