صيد ثمين للمخابرات.. توقيف عدد من مهربي البنزين داخل مكب للنفايات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 29 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند نقطة المصنع الحدودية داخل ‏أحد مكبات النفايات السوريين (ع.ش) و(ب.ج) وهما يستقلّان شاحنة مخصصة لنقل ‏النفايات تابعة لبلدية مجدل عنجر، وقد ضبطت داخل الشاحنة مبلغاً من المال و 1080 ليتراً ‏من مادة البنزين معبأة في 120 غالوناً وكانت مُعدة للتهريب من قبل كلٍ من اللبناني (ج.ك) ‏والسوري (ه.ع) اللذين تمّ توقيفهما أيضاً، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".