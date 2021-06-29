اجتماع أميركي - فرنسي - سعودي وتداول بملف لبنان.. إليكم التفاصيل





وكشف بلينكن في تغريدة، إنه تحادث مع نظيره السعودي، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.



وبخصوص لبنان، أجمع الوزراء على ضرورة أن "يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة" وفق تغريدة لأنتوني بلينكن.



وقال بلينكن "تحدثنا حول هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن، وكذلك التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية في المملكة". بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، الملفات ذات الاهتمام المشترك، يتقدمها الوضع في لبنان واليمن.وكشف بلينكن في تغريدة، إنه تحادث مع نظيره السعودي، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.وبخصوص لبنان، أجمع الوزراء على ضرورة أن "يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة" وفق تغريدة لأنتوني بلينكن.وقال بلينكن "تحدثنا حول هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن، وكذلك التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية في المملكة".





ولم يحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الصين، والبرازيل، وأستراليا، بينما أوفدت روسيا وكوريا الجنوبية نائبي وزيري خارجيتهما.



ويتطرق الاجتماع، إضافة إلى مواجهة الوباء والتطرف، ملف الأمن الغذائي.



أكدت اليوم، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، موقف المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وقطع سبل تمويلهما ، و محورية دور المملكة في تعزيز الأمن والسلم بالتعاون مع الشركاء من حول العالم. ويجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين، في إيطاليا، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.ولم يحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الصين، والبرازيل، وأستراليا، بينما أوفدت روسيا وكوريا الجنوبية نائبي وزيري خارجيتهما.ويتطرق الاجتماع، إضافة إلى مواجهة الوباء والتطرف، ملف الأمن الغذائي.أكدت اليوم، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، موقف المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وقطع سبل تمويلهما ، و محورية دور المملكة في تعزيز الأمن والسلم بالتعاون مع الشركاء من حول العالم.

وينظم هذا الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية والتنمية للمرة الأولى في إطار مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين من أجل إعادة إطلاق هدف القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030.