باسيل: أؤيد المداورة في الرئاسات الـ3 والحريري غير قادر على تشكيل حكومة

قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنّ "وضع البلاد خطير"، مشيراً إلى أنه "يريد تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري على الرغم من وجود أطراف داخلية وخارجية لا تريده".

وفي حديث لصحيفة "المدن"، قال باسيل إنه "لن يتنازل للحريري عن ثوابت أساسية، أو أن يشكل حكومة لا تراعي التمثيل المسيحي"، معتبراً أن "الحريري غير قادر على تشكيل الحكومة بسبب علاقته مع السعودية، وهو يقوم بجولات عربية لاستمزاج الآراء".

وتطرق باسيل إلى حجم الدعم الذي يتلقاه الحريري من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حتى وصل الأمر إلى أن الأخير يقود معركة الحريري، مشيراً إلى أنه "لو لم يكن الوضع كذلك، لكن الحريري قد اعتذر من قبل".

ومع هذا، فقد أشار باسيل إلى أنه "لا يوافق وجهة نظر بري بأنه لا بدي عن الحريري داخل الطائفة السنية".

ووفقاً للمدن، فإنّه لدى باسيل اعتراض على وصف التسوية الرئاسية بينه وبين الحريري بالصفقة، وقد أكد أن كل لقاءاته مع الحريري كانت سياسية، ولم تأخذ أي طابع شخصي، أو له علاقة بالصفقات كما كان يقال أو يتهم.

إلى ذلك، كشف باسيل أنه "حاول كثيراً الإقدام على مبادرات حول المداورة في التعيينات، لكنه لم ينجح حتى في تشكيل الوزارات". وإلى جانب هذا الأمر، فقد كشف باسيل أنه "يؤيد فكرة المداورة ليس في الوظائف أو المواقع الوزارية فقط، بل في الرئاسات الثلاث، وقال: "ما المانع من أن يكون رئيس الحكومة مسيحياً، ورئيس الجمهورية شيعياً ورئيس المجلس سنياً، على أن تسري هذه المداورة بين الجميع؟".