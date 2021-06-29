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لبنان
دراسة مالية رسمية حول كلفة البطاقة التمويلية
Lebanon 24
29-06-2021
|
17:06
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طلب مرجع كبير دراسة مالية رسمية حول كلفة البطاقة التمويلية، ليبنى على الشيء مقتضاه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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