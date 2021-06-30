26
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جلسة لمجلس النواب اليوم
Lebanon 24
30-06-2021
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "اللواء": "تلتئم الهيئة العامة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم في قصر "الاونيسكو" في جلسة عامة تستمر إلى ما بعد ظهر غد الخميس في فترتين صباحية ومسائية لدرس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 73 مشروع واقتراح قانون أبرزها مشروع القانون المعجل والمتعلق بإقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، حيث علم ان غالبية الكتل النيابية تبدي رغبة في إقرار هذا المشروع الذي هو عبارة عن مساعدة مالية ستقدمه الحكومة للبنانيين في ظل تدهور الوضع المعيشي، وفهم ان الكتل الكبيرة أخذت قرارها بالتصويت لصالح المشروع.
وقد لوحظ ان جدول الأعمال تضمن الكثير من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، حيث يفترض ان يطرح صفة العجلة على التصويت فإذا سقط لا يكمل بمناقشة الاقتراح ويؤجل إلى جلسة لاحقة".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
05:30 | 2021-06-29
29/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
13:23 | 2021-06-29
29/06/2021 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
00:13 | 2021-06-29
29/06/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور علني لجيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان.. شاهدوا صور الثنائي الذي أثار الجدل
Lebanon 24
أول ظهور علني لجيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان.. شاهدوا صور الثنائي الذي أثار الجدل
04:00 | 2021-06-29
29/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض إلى ما دون الـ 17 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض إلى ما دون الـ 17 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
02:20 | 2021-06-29
29/06/2021 02:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:45 | 2021-06-29
المصارف متخوّفة من التفلّت الاجتماعي
18:29 | 2021-06-29
الحريري قد يعود بصيغة حكومية جديدة.. فهل تكون الثالثة ثابتة؟
18:13 | 2021-06-29
طوابير الذلّ أمام محطات الوقود تتواصل
17:56 | 2021-06-29
عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة
17:21 | 2021-06-29
مجلس الدفاع يطلب دعم القوى الأمنية لمواجهة تردّي الوضع الاقتصادي
17:07 | 2021-06-29
تجنّب خطوط التماس القديمة
فيديو
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
08:22 | 2021-06-29
30/06/2021 02:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
30/06/2021 02:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
30/06/2021 02:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact