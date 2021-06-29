طوابير الذلّ أمام محطات الوقود تتواصل

أكدت مصادر نفطية لـ"السياسة" الكويتية أنه "طالما استمرّ التهريب، وخصوصاً البنزين، إلى سوريا عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، فإن الأزمة في لبنان ستستمر، وسيستمر مشهد الإذلال أمام المحطات"، مشيرة إلى أن "هذا التهريب منظّم ومحمي، ولا يمكن أن يتوقّف طالما استمرّ الوضع على ما هو عليه، وفي ظل عجز الأجهزة العسكرية والأمنية عن ضبط هذه المعابر".