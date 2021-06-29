لبنان

طوابير الذلّ أمام محطات الوقود تتواصل

Lebanon 24
29-06-2021 | 18:13
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أكدت مصادر نفطية لـ"السياسة" الكويتية أنه "طالما استمرّ التهريب، وخصوصاً البنزين، إلى سوريا عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، فإن الأزمة في لبنان ستستمر، وسيستمر مشهد الإذلال أمام المحطات"، مشيرة إلى أن "هذا التهريب منظّم ومحمي، ولا يمكن أن يتوقّف طالما استمرّ الوضع على ما هو عليه، وفي ظل عجز الأجهزة العسكرية والأمنية عن ضبط هذه المعابر".
المصدر: السياسة الكويتية
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