المصارف متخوّفة من التفلّت الاجتماعي

شكّل اقتحام مجموعة من مجموعات الحراك على البنك اللبناني السويسري في الحمرا مؤشرا خطرا على التفلت الاجتماعي، في حين تخوّفت مصادر مصرفية لـ "القبس" الكويتية من ان تفتح هذه الخطوة الباب أمام الكثير من الجهات للحصول على أموالها من المصارف بالأسلوب والطريقة نفسها، أي بالضغوط وبالقوة.