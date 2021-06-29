لبنان

المصارف متخوّفة من التفلّت الاجتماعي

Lebanon 24
29-06-2021 | 18:45
A-
A+
Doc-P-838109-637606144768686629.jpeg
Doc-P-838109-637606144768686629.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكّل اقتحام مجموعة من مجموعات الحراك على البنك اللبناني السويسري في الحمرا مؤشرا خطرا على التفلت الاجتماعي، في حين تخوّفت مصادر مصرفية لـ "القبس" الكويتية من ان تفتح هذه الخطوة الباب أمام الكثير من الجهات للحصول على أموالها من المصارف بالأسلوب والطريقة نفسها، أي بالضغوط وبالقوة.

المصدر: أنديرا مطر - القبس الكويتية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2021-06-29
18:13 | 2021-06-29
18:04 | 2021-06-29
17:56 | 2021-06-29
17:21 | 2021-06-29
17:07 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website