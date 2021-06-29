لبنان

رفع حجظ مشروط

Lebanon 24
29-06-2021 | 21:34
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تبين ان قرار رفع الحجز عن البواخر التركية قد تضمن فقرة شرطية تنص على وجوب قيام الشركة بتشغيل البواخر تحت طائلة تشغيلها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
 
(نداء الوطن)
المصدر: نداء الوطن
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