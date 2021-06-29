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لبنان
ارتباح واستقالة
Lebanon 24
29-06-2021
|
21:39
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تسود حالة من الارتياح في أوساط المستشارين في وزارة الطاقة والمياه بسبب استقالة مدير عام الموارد المائية والكهربائية، نظراً لمعارضته الدائمة والدبلوماسية للمشاريع التي تدور حولها الشبهات.
(نداء الوطن)
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