لبنان

ارتباح واستقالة

Lebanon 24
29-06-2021 | 21:39
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تسود حالة من الارتياح في أوساط المستشارين في وزارة الطاقة والمياه بسبب استقالة مدير عام الموارد المائية والكهربائية، نظراً لمعارضته الدائمة والدبلوماسية للمشاريع التي تدور حولها الشبهات.
 
(نداء الوطن)
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وزارة الطاقة

استقالة

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