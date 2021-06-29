لبنان

"الامور الامنية قد تخرج عن السيطرة"

Lebanon 24
29-06-2021 | 23:02
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كتبت" الديار": تشير مصادر امنية الى ان «الوضع صعب ويتطلب اولا اعطاء العناصر الامنيين مقومات الصمود ليبقوا على زخمهم في العمل باعتبار ان القسم الاكبر منهم بات يبحث عن سبيل لترك الاجهزة الامنية والهجرة». وتقول المصادر لـ «الديار»: «الخوف من الفوضى يتعاظم وطالما لا حل سياسيا للازمة لا يمكن الاعتماد حصرا على الحلول الامنية… والاخطر ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة».
 
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