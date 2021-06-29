عون كان حاسما بهذا الملف

بحسب معلومات «الديار» فقد كان الرئيس عون حاسما خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بموضوع رفض قطع الطرقات وقد أعطى تعليماته لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش بوجوب عدم التهاون مع من تخول له نفسه قطع الطرق مع الحفاظ على حق الموطنين بالتظاهر والاعتراض السلمي.