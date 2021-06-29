لبنان

طلاب الجامعة اللبنانية يجرون الفحوصات في المطار

Lebanon 24
29-06-2021 | 23:48
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علمت «الجمهورية» انه تقرر ان يشارك 70 طالباً من طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية لمعاونة فريق وزارة الصحة في مطار بيروت لتسهيل الفحوصات الطبية للواصلين الى لبنان، لكي لا ينتظروا طويلاً في صفوف قد ينتشر خلالها وباء كورونا بين الركاب.
 
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