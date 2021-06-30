في الميناء.. قطعوا الطريق لبعض الوقت احتجاجاً على عدم توفر البنزين والمازوت

عمد مواطنون على قطع طريق كورنيش الميناء البحري لبعض الوقت وقاموا بوضع سياراتهم في وسط الطريق مقابل محطة "Apec" وذلك بسبب عدم توفر مادتَيْ البنزين والمازوت.

وأفيد لاحقاً عن إعادة فتح الطريق.