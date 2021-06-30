لبنان

تحركات فجرا في القياعة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي

Lebanon 24
30-06-2021 | 01:42
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شهدت منطقة القياعة في صيدا فجر اليوم الأربعاء، تحركات استمرت حتى ساعات الصباح، حيث أضرم المحتجون النار في مستوعبات النفايات، احتجاجا على التقنين القاسي بالتيار الكهربائي وعلى توقف المولدات الخاصة عن التغذية، بسبب نفاد مادة المازوت.
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صيدا

كهرباء

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