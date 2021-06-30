توقف مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس عن العمل بسبب نفاد المازوت عن المولدات الخاصة وانقطاع الكهرباء وتوقف خدمة الانترنت عن العمل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".