لبنان

مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال

Lebanon 24
30-06-2021 | 01:56
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نفذت قوة من الجيش مداهمات واسعة استمرت حتى الساعات الأخيرة من الفجر في بلدتَيْ حورتعلا وبريتال على خلفية الاشتباكات التي حصلت ليلاً، بحسب مندوبة "لبنان 24". 
ولا تزال تعمل على مطاردة المسلحين الذين فروا من منازلهم، ويقوم الجيش بتسيير دورياته داخل البلدتين ومحيطهما.
 
وشهدت منطقة حورتعلا اشتباكات عنيفة بين عائلتي "اسماعيل" و"مظلوم"، وقد استخدمت فيها القذائف الصاروخية التي تسمعت أصداؤها في القرى المجاورة.
 
 
 
 
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