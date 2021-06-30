جعجع بحث مع سفير النروج في لبنان آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية

استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير النروج في لبنان مارتن إترﭬيك يرافقه المستشار آرِه هوﭬدناك، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد.