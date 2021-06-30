ديبلوماسيون يستطلعون شخصيات لبنانية عن أفق الحل

تفيد اوساط مطلعة ان ديبلوماسيين اجانب وعربا يجرون منذ فترة سلسلة لقاءات واتصالات بشخصيات لبنانية "ذات ثقة" في اطار استشراف الحلول الممكنة للازمات المتعددة في لبنان وابرزها الراهن موضوع تشكيل الحكومة".

ووفق المعلومات المتوافرة" فان الديبلوماسيين ينطلقون في اتصالاتهم من ثابتة وحيدة وهي البحث في سبل الحل ، من دون طرح اي افكار او اقتراحات حلول مسبقة".

وتسير المعلومات الى "قناعة توّلدت لدى الشخصيات المعنية ان دول العالم تبدو اكثر حرصا على لبنان اكثر من بعض مسؤوليه، مع اصرار على ان هذا الاهتمام سيستمر ولن يتأثر بالتطورات الانية".