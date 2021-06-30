لبنان

هل من طرقات مقفلة حالياً؟!

Lebanon 24
30-06-2021 | 03:04
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شهدت الطرقات صباح اليوم إقفالاً عند عدد من النقاط لبعض الوقت لكن أعيد فتحها في أوقات لاحقة.
وفي طرابلس، عمد مواطنون عل قطع الطريق في كورنيش الميناء البحري وقاموا بوضع سياراتهم في وسط الطريق مقابل محطة "Apec" بسبب عدم توفر مادة البنزين والمازوت، ثمّ أفيد لاحقاً عن إعادة فتح الطريق.
كذلك، عمد محتجّون على قطع أوتوستراد البداوي، وتوجّه الجيش على الفور إلى المكان وتمكّن من إعادة فتحها.
 
كما تمّ قطع أوتوستراد طرابلس – بيروت عند نقطة "البالما"، لكنّ الجيش تمكّن من اعادة فتحه بالاتجاهين.
وأفيد بأنّ جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة الشمال سالكة بشكل طبيعي.
كما أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ أوتوستراد بيروت - الجنوب سالك بالاتجاهين، كما أنّ جميع الطرقات ضمن سرية زحلة وبعلبك سالكة.
 
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