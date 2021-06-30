لبنان

ارتفاع طفيف في الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
30-06-2021 | 03:21
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

في التفاصيل، طقس صيفي رطب على الساحل و حار نسبيا في المناطق الداخلية والجبلية.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة فيما معدل شهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل والتي تلامس معدلاتها الصيفية ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,30
- ساعة غروب الشمس: 9,53
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