لبنان

في صور.. أبٌ بلا رحمة يحرق جسد ابنته بسبب "ضجيجها"! (صور)

Lebanon 24
30-06-2021 | 10:27
A-
A+
Doc-P-838211-637606461689988448.PNG
Doc-P-838211-637606461689988448.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 22-6-2021، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف طفلته ضمن منطقة صور.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها عن الموضوع، وقد جرى التثبت من الواقعة أنّها حصلت في بلدة البرغلية، وتبين أنّ المشتبه به يقوم بتعنيف ابنته أ. ح. (من مواليد عام 2012)، ويدعى:

- و. ح. (من مواليد عام 1986، فلسطيني).

بالتاريخ ذاته، تمكّنت دورية من الشعبة من توقيفه في محلة الحوش - صور.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على حرق الطّفلة في أنحاء مختلفة من جسمها، بواسطة سكين محمّى على النار، بسبب تذمّر جيرانه في السّكن من الضجيج الذي يصدر عن أولاده.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:32 | 2021-06-30
05:30 | 2021-06-30
05:20 | 2021-06-30
05:20 | 2021-06-30
05:16 | 2021-06-30
05:14 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website