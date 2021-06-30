لبنان

المسافرون ينتظرون عند مداخل المطار.. ماذا يجري؟!

Lebanon 24
30-06-2021 | 03:40
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شهد مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت زحمة خانقة صباحاً، حيث انتظر المسافرون عند مداخل المطار، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24". 
وأوضح مصدر أنّ سبب الانتظار هو إقفال صالات الانتظار أمام المسافرين بسبب "التباعد الاجتماعي".
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