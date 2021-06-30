المسافرون ينتظرون عند مداخل المطار.. ماذا يجري؟!

شهد مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت زحمة خانقة صباحاً، حيث انتظر المسافرون عند مداخل المطار، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

وأوضح مصدر أنّ سبب الانتظار هو إقفال صالات الانتظار أمام المسافرين بسبب "التباعد الاجتماعي".