مواطن يتعرّض لحادثة دهس قدمه في إحدى المحطات

تعرض أحد المواطنين لحادثة دهس قدمه عن طريق الخطأ أثناء تواجده لتعبئة الوقود من داخل محطة "مكية" في طرابلس، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في "الجمعية الطبية الاسلامية" إلى المكان وعملت على إسعافه وقد وصفت حالته بالمستقرة.