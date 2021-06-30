لبنان

الجميّل يلتقي السفيرين المصري والتركي

Lebanon 24
30-06-2021 | 04:32
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التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميّل، السفير المصري ياسرعلوي وجرى بحث في آخر المستجدات.  

وتمّ الشديد على "خطورة الوضع الذي وصلت اليه البلاد جراء التعنت الذي يمارسه الطرفان المعنيان بالتشكيل والذي اوصل البلاد الى الانهيار ووضع اللبنانيين امام مصير قاتم". 
واكد رئيس "الكتائب" ان "الحل الوحيد لانقاذ لبنان بات برحيل هذه المنظومة عبراجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تسمح للتغييريين بأن يقولوا كلمتهم ويضعوا البلاد على سكة التعافي". 

 كما التقى الجميّل السفير التركي الجديد علي باريش أولوصو في زيارة تعارف جرى خلالها عرض المستجدات على الساحتين اللبنانية وفي المنطقة.
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