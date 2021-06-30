لبنان

كعكة الكنافة بـ25000 ليرة.. ماذا ينتظرنا بعد؟ (صورة)

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:33
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تفاجأ اللبنانيون اليوم الأربعاء بارتفاع سعر كعكة الكنافة لدى أحد متاجر الحلويات المشهورة ليصل سعرها الى 25000 ليرة. 
 
اشارة الى أن سعر الكعكة في المتجر نفسه كان الأسبوع الماضي  20000 ليرة، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل الأسعار في ظل التضخم المفرط. 
 
 
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كنافة

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