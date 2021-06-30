كعكة الكنافة بـ25000 ليرة.. ماذا ينتظرنا بعد؟ (صورة)

تفاجأ اللبنانيون اليوم الأربعاء بارتفاع سعر كعكة الكنافة لدى أحد متاجر الحلويات المشهورة ليصل سعرها الى 25000 ليرة.

اشارة الى أن سعر الكعكة في المتجر نفسه كان الأسبوع الماضي 20000 ليرة، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل الأسعار في ظل التضخم المفرط.