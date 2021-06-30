لبنان

انتخاب القاضي طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً للقاضي بريدي

Lebanon 24
30-06-2021 | 04:39
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انطلقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الأونيسكو عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة الرئيس نبيه برّي الذي دعا إلى تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني.

وتناقش الجلسة 73 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول اعمالها، أبرزها البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام.
 
وانتخب المجلس القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً من القاضي الراحل انطوان بريدي بعد جولتي اقتراع، جاءت النتيجة كالآتي:
52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة اوراق بيضاء.

وأعلن الرئيس برّي فوز طرزي بالاكثرية النسبية، وقال رداً على النائب اسامة سعد عن المرشحين للمجلس الدستوري: "لقد أعلن يوم الاثنين ان هناك جلسة انتخابية، هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد".

والجدير بالذكر أن القاضي طرزي أحيل على التقاعد في آذار الماضي وشغل خلال مسيرته في القضاء العدلي مناصب عدة آخرها رئيس غرفة في محكمة التمييز كما تولى عضوية المجلس العدلي ومجلس القضاء الأعلى.

 
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