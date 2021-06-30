لبنان

الكهرباء "المقطوعة" أودت بحياته (صورة)

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشّاب "محمّد خالد الأشقر" من بلدة عين الذّهب-عكّار بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال قيامه باصلاح خط كهربائي على أحد الاعمدة الكهربائية.
 
 
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صعقة كهربائية

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