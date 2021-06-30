الكهرباء "المقطوعة" أودت بحياته (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشّاب "محمّد خالد الأشقر" من بلدة عين الذّهب-عكّار بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال قيامه باصلاح خط كهربائي على أحد الاعمدة الكهربائية.