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لبنان
بري مفتتحا جلسة التشريع: "الضرب بالميت حرام"
Lebanon 24
30-06-2021
|
06:00
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اعتبر الرئيس نبيه بري في بداية الجلسة التسريعية ان الضرب بالميت حرام ولو الدستور اتاح لنا امرا اخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة
واضاف الرئيس بري: "نحن في بلد طائفي اذا اردنا تحويل احد الى المحكمة يجب ان نسأل عن طائفته ، ونحن نعرف عيوبنا ومتمسكون بها "
عدوان
إنسحب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية.
وطالب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بجلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، فردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالقول: "لا يمكن ان تفرض عليّ متى أحدّد موعدها".
وقال عدوان: "هذه المنظومة الحاكمة التي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية".
وبعد الانسحاب من الجلسة، قال عدوان: "لن نسكت أو نترك الأمور تسير على ما هي عليه ولن نستقيل وسنحضر عندما يخدم حضورنا مصلحة الناس".
وأضاف: "موجودون في المجلس من أجل مصلحة الناس ولولا وجودنا لما مرّت الكثير من القوانين الإصلاحية".
وتابع: "الحكومات المتتالية "بعزقت" 30 مليار دولار وهل ما يزال كلام المنظومة المشاركة في الفساد يشكّل ضمانة؟".
وفي مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية قال رئيس مجلس النواب نبيه بري : المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد إطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها إتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها ، اما كيفية توزيع اعباء و تمويل البطاقة والياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصوال .
اما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يقول الكتاب : حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة واشارة الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار امريكي وحد اقصى 126 دولارا مع الاشارة الى انه بحال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد .
واشار الرئيس بري في موضوع تمويل البطاقة قائلا : او ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا .
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