لا مازوت في المستشفيات... كارثة صحية خلال 24 ساعة

صدر عن نقابة المستشفيات البيان التالي:

ان عدداً من المستشفيات قد استنفذ المخزون الموجود لديه من مادة المازوت وما تبقى لديه لا يكفي لتأمين حاجة الـ 24 ساعة القادمة.لذلك فان النقابة تناشد كافة المسؤولين المعنيين ضرورة تأمين هذه المادة للمستشفيات فوراً والا فنحن مقبلون على كارثة صحية مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي علماً اننا افدنا ان الشركات الخاصة المستوردة ما زال لديها مخزون من هذه المادة.