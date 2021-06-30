لبنان

النواب يتصببون عرقا وقد يُغمى عليهم.. هذا ما يجري في الاونيسكو!

Lebanon 24
30-06-2021 | 12:20
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نقل زملاء يشاركون في تغطية الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في قصر الاونيسكو، أن لا مكيّفات  في القاعة حيث الجلسة منعقدة، والنواب يتصببون عرقا من الحرّ الشديد، وقد يُغمى على كبار السنّ منهم.
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