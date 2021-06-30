النواب يتصببون عرقا وقد يُغمى عليهم.. هذا ما يجري في الاونيسكو!

نقل زملاء يشاركون في تغطية الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في قصر الاونيسكو، أن لا مكيّفات في القاعة حيث الجلسة منعقدة، والنواب يتصببون عرقا من الحرّ الشديد، وقد يُغمى على كبار السنّ منهم.