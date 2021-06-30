أقدما على تخزين المحروقات.. والجيش أوقفهما

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 29 / 6 / 2021، دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، بورة عائدة للمدعو (إ.ط) في منطقة المريجة – قضاء بعبدا، وأوقفت كلاً من المواطن (ك.ط) والسوري (ف.و)، لإقدامهما على تخزين المحروقات بصورة غير قانونية وضبطت حوالى 33000 ليتر من مادة المازوت مخبأة داخل صهريجين وخزان تحت الأرض، بالإضافة إلى سلاح حربي ومبالغ مالية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص.