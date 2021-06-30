لبنان

هذا ما تعهد به الرئيس دياب

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:39
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خلال افتتاح الجلسة التشريعية في قصر الاونسكو تلا الرئيس نبيه بري تعهداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
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نبيه بري

حسان دياب

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