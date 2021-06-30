يمق عرض مع تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس مشاكل ابناء المدينة

إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه، وفدا من تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس، تقدمه رئيسه الدكتور باسم عساف، وامين السر محمد كمال زيادة، والأعضاء.في البداية، قدم الوفد واجب العزاء بوفاة شقيق الدكتور يمق، وتطرق الى أوضاع طرابلس في ظل الإنهيار الكامل لمنظومة الحياة الاجتماعية.وأكد يمق "أهمية المواضيع المطروحة لتلبية إحتياجات طرابلس الفيحاء على جميع الصعد، خصوصا في هذه الظروف العصيبة والأزمات المتراكمة"، ولفت الى أن" البلدية بالرغم من كل الظروف لم تقصر في متابعة القضايا التي تهم أبناء المدينة"، وقال: "نحن في البلدية نؤآزر كل خطوة نحو إتخاذ الموقف الواحد والجامع لنيل حقوق هذه المدينة والنهوض بمشاريعها التي تعطيها دورها على الساحة اللبنانية، وتوفر العيش بأمان وسلام وإطمئنان، بعيدا عن المحسوبيات السياسية والطائفية والأحقاد، والتلاعب بأمنها وتشويه صورتها عبر الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والعبث باستقرارها لغايات معلومة واخرى مجهولة من قبل المتربصين بسلامها وطيبة قلوب أهلها".