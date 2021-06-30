لبنان

أطلقوا النار في الهواء إحتجاجا

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:57
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اقدم مجهولون على اطلاق النار في الهواء احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة وعلى انقطاع الكهرباء والمولدات الخاصة منذ الامس وذلك في محيط منطقة الجسرين من دون تسجيل اصابات.
 
 
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إطلاق نار

احتجاج

كهرباء

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