أطلقوا النار في الهواء إحتجاجا

اقدم مجهولون على اطلاق النار في الهواء احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة وعلى انقطاع الكهرباء والمولدات الخاصة منذ الامس وذلك في محيط منطقة الجسرين من دون تسجيل اصابات.