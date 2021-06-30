رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: سنلجأ إلى الأمم المتحدة

هدد رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي العيراني بـ"اللجوء الى الامم المتحدة واطلاق نداء استغاثة لانقاذ القطاع التجاري من هذه الطبقة السياسية بعد ان اصبحوا اكبر الخاسرين من تداعيات الازمة الاقتصادية".وقال في تصريح اليوم: "الانزلاق نحو المزيد من الانهيارات يؤجج الاسواق وكل القطاعات بانتظار الارتطام النهائي في القعر . فمع كل شروق شمس هناك المزيد من السقوط والأوجاع والتخبط بإدارة شؤون البلد لتنافر السياسيين والتناحر القائم على تقاسم المزيد من المكاسب ان بقي هنالك بعد من مكاسب وغنائم .. لقد فرغت خزائن المركزي وتم الاستيلاء على الودائع والاتجاه الآن الى الاقتراض من الاحطياط الإلزامي...".وسأل: "ما هذه الدولة التي لا تأبه لما يحصل من تدمير للبنية الاجتماعية والمالية والعبث بالسلم الأهلي والتفكيك المدمر للقطاعات الانتاجية؟ مما هي مجبولة ضمائر هؤلاء المسؤولين؟ الكثير من المتاجر اغلقت ابوابها والقلة الباقية منهم ما زالت تمارس عملها بصعوبة بالغة وهي في صراع مع البقاء".واعتبر أن "التاجر اليوم لا يسأل عن الأرباح، همه الوحيد الحد من الخسائر وتدبر المال من أينما كان لدفع المتوجبات الضريبية والمصاريف التشغيلية، بينما أمواله محجوزة ظلما في المصارف او مسروقة، على ان يبقى باب محله مفتوحا لعله وعسى ان تتغير الامور نحو الأفضل".أضاف: "فالتجار الذين يشكلون ما يزيد عن 75 في المئة من اسواق العمل اضحوا اكبر الخاسرين من تداعيات الازمة الاقتصادية، لذوبان رساميلهم والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والدليل الإفلاسات والإغلاقات الحاصلة للمحلات التجارية في كل الاسواق اللبنانية. ولولا القطاع لا وجود للمجتمع الاستهلاكي".