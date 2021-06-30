لبنان

لا اخراجات قيد في عكار

Lebanon 24
30-06-2021 | 06:24
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تشكو اقلام النفوس في محافظة عكار وبخاصة في حلبا، من فقدان اوراق اخراجات القيد العائلي والافرادي، الامر الذي تسبب بتأخير انجاز معاملات المواطنين، والتي استعيض عنها باعادة التصديق على اخراجات القيد القديمة، وتصديرها بتواريخ جديدة، كحل موقت، لحين تزويد اقلام النفوس بالاوراق الخاصة باخراجات القيد ، يوم الجمعة او الاثنين المقبل وفق الوعود التي اعطيت.
 
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