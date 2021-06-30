في الميناء... اشكال واطلاق للنار

وقع اشكال في "ساحة الشراع" في مدية الميناء، امام احد المقاهي ، تطور الى تلاسن ثم الى اطلاق نار من سلاح حربي نتج عنه اصابة أحد الاشخاص بطلق ناري في قدمه، فيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة وحضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى المستشفى للعلاج، كما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.