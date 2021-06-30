حتى ورقة "اللوتو" ارتفع سعرها

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه ابتداء من السحب الذي يحمل الرقم ١٩١٥، سيصبح سعر شبكة اللوتو ٣٠٠٠ل.ل وجائزة المرتبة الخامسة (٣ ارقام صحيحة) ١٢٠٠٠ل.ل.