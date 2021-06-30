لبنان

حتى ورقة "اللوتو" ارتفع سعرها

Lebanon 24
30-06-2021 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه ابتداء من السحب الذي يحمل الرقم ١٩١٥، سيصبح سعر شبكة اللوتو  ٣٠٠٠ل.ل وجائزة المرتبة الخامسة (٣ ارقام صحيحة)  ١٢٠٠٠ل.ل.
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لوتو

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