دياب وقع هذا المرسوم

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مرسوم ترقية الضباط من مختلف الرتب في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢١.