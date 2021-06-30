الفاصوليا الحمراء "غليتْ".. كم أصبح سعر الكيلو؟!

في كلّ لحظة يكتشف المواطن ارتفاع سعر سلعة جديدة بشكلٍ جنوني.

وحتّى البقوليات التي كانت تعدّ رخيصة بين الخضار أصبح سعر الكيلو الواحد من الفاصولياء الحمراء 36 ألف ليرة.