20 ألف ليتر ديزل من الجيش وشركة "Coral" لمستشفى الحريري الحكومي

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس أبيض، عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا:" بالأمس، تم تسليم مادة الديزل إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بفضل الجيش (5000 لتر) وCoral (15000 لتر). إن دعمهم محل تقدير كبير لنا. وتبرع أيضًا أحد الأفراد، ستراك، بـ 350 لتر، تمكن من الحصول عليها من عدة محطات في منطقة الشمال. لقد عجزنا عن الكلام أمام سلوكه المبهر هذا الذي أظهر تفانيه تجاه الآخرين".

وقد جاءت هذه التغريدة عقب تغريدة سابقة لأبيض، قال فيها أنّ الكهرباء منقطعة لأكثر من 21 ساعة في اليوم والمازوت غير متوفر، مضيفًا أن الوضع "جهنمي" وأن المستشفى أوقف اجهزة التكييف لديه رغم الحرّ.





من المعلوم أن مزاولة عمل الطواقم الطبية في المستشفيات واهتمامه بالمرضى كما يجب يرتكزان على توفر طاقة كهربائية ثابتة، غير معرضة للتوقف أو الانقطاع، وذلك حفاظًا على حياة المرضى وصحتهم. وقد أتت هذه المساهمة العفوية من الجيش وشركة كورال والمواطن "سيتراك" كردٍّ عفوي في وقت دقيق جدا تتراكم فيه المشاكل من انقطاع الكهرباء وشح في المازوت، ناهيك عن مأساة المستشفيات عامة منذ بدء أزمة لبنان الحالية في أواخر العام المنصرم. وأثبتت أنه بالرغم من المآسي اليومية التي يعيشها اللبنانيون، فإن التضامن والمسؤولية موجودين لدى المؤسسات كالجيش، والشركات ككورال، والمواطنين كسيتراك مما يسمح بتخفيف وطأة الأزمة في العديد من الأحيان.