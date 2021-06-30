لبنان

فريد هيكل الخازن: انها بطاقة "تشحيدية"

Lebanon 24
30-06-2021 | 07:02
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غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا:
 
"هذه البطاقة ليست تمويليّة 
بل تشحيدية عندما تأتي 
خارج خطة اقتصادية 
اجتماعية اصلاحية كاملة 
في ظلّ حكومة توحي بالثقة 
للداخل والخارج".
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البطاقة التمويلية

فريد هيكل الخازن

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