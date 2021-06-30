لبنان

الـ5 امبير بـ800 الف... "عيش يا فقير"! (صورة)

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:18
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب مولد كهربائي علّق ورقة للمشتركين لديه، يعلمهم فيها أن إشتراك الـ5 امبير أصبح بـ800 الف ليرة.
 
وتجدر الاشارة إلى أن اصحاب المولدات الخاصة رفعوا تسعيرتهم مع شراء المازوت على سعر 3900 ليرة.
 
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مولد كهرباء

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