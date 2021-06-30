بماذا طالب كنعان الحكومة؟

طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة خلال الجلسة التشريعية، "ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرها المجلس النيابي ولم تنفذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الالزامي، وذلك بحسب النقاش مع البنك الدولي ووزير المالية في لجنة المال والموازنة"، وقال: "يكفي ان تعطى الناس آمال ولا تنفيذ بل اهمال تنفيذي لا يوصف".