مأساة في بلدة الخيارة.. خزان مازوت انفجر وقتل شخصا

انفجر خزان مازوت في بلدة الخيارة في البقاع الغربي ادى الى مقتل المواطن م.ج في العقد الثالث من العمر من بلدة غزة. وقد عملت عناصر من الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق.