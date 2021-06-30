لبنان

مأساة في بلدة الخيارة.. خزان مازوت انفجر وقتل شخصا

Lebanon 24
30-06-2021 | 07:26
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انفجر خزان مازوت في بلدة الخيارة في البقاع الغربي ادى الى مقتل المواطن م.ج في العقد الثالث من العمر من بلدة غزة. وقد عملت عناصر من الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق.
 
 
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عزة

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