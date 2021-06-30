لبنان

انتخاب كركي عضوا في هيئة مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
30-06-2021 | 07:32
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تم انتخاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي عضوا في هيئة مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ال ISSA. وذلك للمرة الاولى منذ أكثر من 20 عاما.


وشارك الدكتور كركي اليوم في الاجتماع ال 122 لهيئة المكتب الذي عقد عبر تطبيق "زوم"، حيث تم التداول في أكثر من 15 بندا مطروحا على جدول الأعمال تتعلّق بالأمور الداخلية التنظيمية والمالية.

وقد تم إقرار كافة البنود المعروضة من ضمنها الموافقة على تشكيل اللجنة المعنية بمتابعة المبادئ التوجيهية للجمعية المرتبطة بتحسين أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي من حيث الحوكمة الرشيدة وضبط الغش والالتزام وجباية الاشتراكات وتحسين جودة الخدمات، حيث تم انتخاب الدكتور محمد كركي عضوا فيها أيضا.

وفي نهاية الاجتماع، تقرر المباشرة للتحضير لاجتماع هيئة مكتب الجمعية القادم المقرر انعقاده في جنيف في شهر كانون الأول من العام 2021.

كما تم الاتفاق والتحضير للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي - الدورة 34 المزمع عقده في مراكش في شهر تشرين الأول من العام 2022، الذي سيضم أكثر من 318 مؤسسة وصندوق ضمان اجتماعي من حوالي 159 بلدا في العالم، مع الإشارة الى أن لبنان كان قد انتخب عضوا في المكتب التنفيذي لل ISSA لمدة 3 سنوات وذلك خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي - الدورة 33 الذي عقد في بروكسيل في شهر تشرين الأول من العام 2019.
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